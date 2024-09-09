Мужчина спасся от похищения неизвестными в Иркутске благодаря пришедшим на помощь прохожим

В Иркутске мужчина, которого пытались затолкать в машину, избежал похищения благодаря прохожим. Об этом сообщает Telegram-канал «Бабр Медиа».

По информации Telegram-канала, неизвестные затолкали мужчину в автомобиль и пытались увезти, однако тот стал сопротивляться и кричать. Он мешал злоумышленникам захлопнуть дверь, просунув пальцы в щель.

Крики мужчины привлекли внимание прохожих, которые поспешили ему на помощь. После этого неудавшиеся похитители скрылись с места происшествия.

До этого в Ярославле неизвестный мужчина пытался похитить несовершеннолетнего. Мужчина предложил подвезти мальчика и преследовал его. Школьник отказался, и тогда агрессивный незнакомец набросился на него и ударил пластиковой бутылкой по голове. Ребенка спасли двое прохожих, которые спугнули похитителя.

Ранее россиянин похитил сестру, чтобы отобрать у нее дом.