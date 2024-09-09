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Жителя Иванова заподозрили в попытке вербовать россиян для террористов

ФСБ: в Иванове по подозрению в помощи террористам задержали мужчину

В Иванове по подозрению в помощи террористам задержали мужчину. Об этом сообщил Telegram-канал «Иваново. Происшествия» со ссылкой на ФСБ.

По данным ведомства, 39-летний подозреваемый по телефону склонял граждан к участию в работе запрещенной украинской националистической организации.

Сам задержанный во всем признался. Его арестовали, заключили в ФСБ.

До этого Севастопольский городской суд заочно приговорил местного жителя к 16 годам колонии за вступление в ряды Вооруженных сил Украины. Суд установил, что гражданин России перешел на сторону украинской армии и в марте 2023 года принимал участие в боях в районе города Артемовск (украинское название — Бахмут) против Вооруженных сил РФ.

В прокуратуре уточнили, что 37-летний уроженец Севастополя обвиняется по статье о государственной измене. Свое наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Также суд назначил жителю города ограничение свободы на 1,5 года и штраф в размере 400 тыс. рублей.

Ранее иностранец пытался вылететь из российского аэропорта в Сирию, чтобы примкнуть к террористам.

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