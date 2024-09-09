В Ростовской области задержали женщину по подозрению в госизмене

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала жительницу Ростовской области по подозрению в государственной измене. Об этом сообщается в Telegram-канале «РЕН ТВ | Новости».

По информации следствия, женщина сотрудничала с украинскими спецслужбами. В частности, в марте 2024 года она передала Киеву данные о местах дислокации российских военнослужащих.

Из публикации следует, что в качестве вознаграждения жительнице РФ обещали предоставить гражданство Украины. Кроме того, она могла получить право беспрепятственно въезжать на территорию страны.

Как отметили журналисты, в результате задержания ФСБ РФ пресекла попытку женщины передать иностранным спецслужбам очередную порцию секретных сведений. При этом в отношении россиянки уже возбудили уголовное дело.

5 сентября в Республике Крым осудили мужчину, работавшего на Службу безопасности Украины (СБУ). Севастопольский городской суд назначил 28-летнему жителю наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, признав его виновным в передаче Киеву информации о местонахождении фортификационных сооружений.

Ранее жительницу Брянской области задержали за попытку совершить теракт в Крыму.