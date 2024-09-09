Мясников назвал самые опасные заболевания, протекающие без симптомов

Практически все опасные заболевания проходят бессимптомно – люди могут на протяжении многих лет о них ничего не знать, рассказал заслуженный врач России Александр Мясников. Помочь могут регулярные обследования, особенно важно делать скрининг людям из групп риска, объяснил он Общественной Службе Новостей.

Панкреатит, аппендицит, воспаление легких и прочие заболевания нечасто приводят к страшным последствиям, так как протекают в острой форме – их нельзя не заметить, из-за чего меры принимаются вовремя. Поэтому главными и самыми опасными врагами являются инфаркты, инсульты, стенокардия, онкология, хроническая почечная недостаточность, гепатит С и прочие «скрытые» болезни, отметил Мясников.

«Все это подкрадывается к нам исподволь. Это немые убийцы, они происходят после долгих лет существования немой болезни», — объяснил он.

В качестве примера Мясников привел женщин, у которых есть родственники, страдающие раком груди – это причина регулярно делать маммографию с определенного возраста. В первую очередь важно проверять именно тех людей, у которых факторы риска выше, чем у других, подчеркнул доктор.

Что касается скрининга, то следует добиваться повышения эффективности этой процедуры, не проверяя всех подряд на одни и те же диагнозы, считает врач. К скринингу должны быть показания, которыми могут быть только факторы риска, заключил Мясников.

Напомним, врачи считают, что первый скрининг — на рак шейки матки — нужно проходить женщинам в 18 лет. Мужчинам рекомендуется проходить его в 40 лет на колоректального рака. Также женщинам в возрасте от 40 до 75 лет включительно раз в два года нужно проходить скрининг на выявление злокачественных новообразований молочных желез. Он включает маммографию обеих молочных желез в двух проекциях.

Ранее ученые создали новый инструмент для определения генетических причин опасных заболеваний.