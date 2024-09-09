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Названы симптомы, которые требуют срочного обращения к врачу

Терапевт Федосеева: боли в животе могут требовать срочного обращения к врачу

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Появление острой боли в животе, которая не проходит после приема спазмолитиков, требует срочного обращения к врачу. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала терапевт ГКБ им. Иноземцева, кандидат медицинских наук Ольга Федосеева.

По ее словам, в острых случаях такие боли могут сопровождаться повышением температуры. Тогда врач призывает срочно вызвать скорую помощь. К симптомам, которые требуют обращения к специалисту, она также отнесла рвоту и дефекацию с кровью.

«Красным флагом будут любые симптомы дискомфорта в животе плюс похудание, которое не связано с тем, что вы решили сесть на диету, вы питаетесь как обычно, но вдруг болевые ощущения в животе, и вы за две недели-месяц похудели. Любые симптомы по ночам: изжога, боли, дискомфорт, тяга в туалет по-большому ночью — повод обратиться к врачу», — заключила Федосеева.

Гастроэнтеролог клиники DocDeti Любовь Лаврова до этого рассказала «Газете.Ru», что чувство распирания в животе после завтрака может быть связано со вздутием из-за избытка бактерий в тонком кишечнике. Также это состояние проявляется нарушениями стула, тошнотой, болью, а иногда — неприятным запахом изо рта из-за подъема кишечных газов.

Ранее врач рассказала, какой напиток избавляет от вздутия живота.

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