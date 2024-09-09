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Экс-вагнеровца, убившего 18-летнюю беременную возлюбленную, надолго отправили в колонию

В Омске осудили экс-вагнеровца, убившего 18-летнюю беременную возлюбленную

В Омске осудили экс-вагнеровца, который до смерти забил беременную возлюбленную из-за того, что та сломала музыкальную колонку. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Омский областной суд признал Сергея Козлова виновным в убийстве женщины, заведомо находившейся в состоянии беременности, и совершенном с особой жестокостью. Ему назначили наказание в виде 19 лет заключения в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года. Также его обязали выплатить компенсацию морального вреда отцу убитой в размере миллиона рублей.

Мужчина, являющийся бывшим штурмовиком ЧВК «Вагнер», в октябре 2023 года расправился со своей 18-летней девушкой, которая находилась на позднем сроке беременности. Жестокое убийство произошло при свидетелях, они утверждали, что Козлов прыгал на животе и груди жертвы и кричал, что она недостойна стать матерью его ребенка. На теле погибшей насчитали 138 повреждений. Оказалось, что перед произошедшим возлюбленная осужденного сломала музыкальную колонку мужчины, и тот вышел из себя.

В ЧВК «Вагнер» Козлова завербовали после того, как его осудили на шесть с половиной лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он вернулся из зоны СВО летом 2023 года, получив медаль «За отвагу».

Ранее судимого бойца СВО заподозрили в двойном убийстве в Чусовом.

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