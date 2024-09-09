Приморец напал на пенсионерок с обрезом

В Находке конфликт между соседями закончился применением оружия. Видео ссоры опубликовала местная журналистка Анна Шарипова в своем Telegram-канале.

На кадрах первого видео мужчина с мусорным ведром ругает сидящих напротив подъезда женщин за то, что те слишком громко сплетничают, после чего между ними завязывается потасовка. Мужчина нападает с ведром, а пенсионерки отвечают ему пластиковым ящиком. Конфликт сопровождается нецензурной бранью с обеих сторон. После потасовки агрессор скрывается в подъезде.

На кадрах второго видео мужчина вновь появляется на улице — в этот раз без ведра — вместо него у жителя с собой рюкзак и обрез. Мужчина громко ругается матом, размахивая оружием. Среди прочего он рассказывает о сыне, который уже месяц якобы служит на СВО.

После этого, по словам очевидцев, прозвучали выстрелы. На видеозаписи этот момент не зафиксирован.

Информация о том, задержан ли нарушитель общественного спокойствия, отсутствует.

Ранее в Ленобласти мужчина открыл стрельбу по прохожим у детской библиотеки.