В США мужчина более 30 лет подпирал дверь камнем, пока не узнал, сколько он стоит, пишет LADBible. По словам мужчины, на эту сумму он может купить два новых дома.

Как рассказал мужчина из Мичигана, в 1988 году он купил дом у одного фермера. Когда предыдущий владелец участка показывал владения, покупателя заинтересовал камень, который подпирал дверь в сарае. Продавец ответил, что это кусок метеорита, упавший еще в 1930-х годах.

После оформления сделки камень достался новому владельцу. По словам американца, он не знал, что с ним делать, поэтому тоже использовал в качестве упора для двери в течение почти 40 лет, пока не задумался о том, сколько он может стоить.

Фермер связался с Монализой Сирбеску, преподавателем геологии в Мичиганском университете, и рассказал ей про обломок метеорита. По словам женщины, она исследовала обломок с рентгеновской флуоресценцией. Анализы показали, что камень состоит на 88 процентов из железа и на 12 процентов из никеля.

«Это самый ценный экземпляр, который я когда-либо держала в руках, как в финансовом, так и в научном плане», — прокомментировала женщина.

Эксперты оценили камень примерно в $100 тысяч. Мужчина пока не принял решение, что с ним делать, но на всякий случай убрал его в укромное место.

Ранее метеорит размером с машину распался на куски в небе над ЮАР.