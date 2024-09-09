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Врач рассказала, как не допустить появления новой эпидемии в России

Врач Рублева: вакцинация поможет не допустить появления новой эпидемии в России

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Shutterstock

Вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции поможет избежать появления новой эпидемии в России. Об этом RuNews24.ru рассказала эксперт аналитического центра университета «Синергия», главный врач сети клиник «Инстамед» Ольга Рублева.

По ее словам, важно также соблюдать социальную дистанцию и носить маски, особенно работникам медицинских и детских дошкольно-школьных учреждений. Врач уточнила, что осенью уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, гриппом и другими вирусными инфекциями будет традиционно увеличиваться.

«Увеличение заболеваемости, возможно, связано с летним периодом, когда многие ездят отдыхать, с многочисленными контактами при перелетах, в поездах, на водном транспорте. Также в период массовых отпусков из-за смены климатической зоны возможны переохлаждения или перегревания, что является провоцирующим фактором для снижения иммунитета и возникновения острых респираторных инфекций, в том числе COVID-19», — сказала Рублева.

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора, доктор биологических наук, вирусолог Михаил Щелканов до этого заявил, что коронавирус постепенно снижает свою способность вызывать болезнь организма человека (патогенность).

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали рост заболеваемости ковидом.

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