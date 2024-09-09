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Путешествие на самодельном плоту по морю едва не закончилось для россиянина трагедией

На Кубани спасли туриста, отправившегося в заплыв на самодельном плоту

Турист из Краснодара отправился на самодельном плоту по морю, но не рассчитал свои силы и обратился на помощь к спасателям. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Судно с названием «Беглый раб — 12» с парусом и мачтой вышло из Джубки 7 сентября. Конечной точкой маршрута должно было стать село Шепси, но сильный ветер стал уносить путешественника в море. Когда мужчина понял, что не может не только пройти запланированную дистанцию, но рискует потерпеть бедствие, он обратился к экстренным службам.

Спасатели обнаружили туриста в пяти километрах от берега и доставили его на берег. Плот мужчина оставил в море. Медицинская помощь путешественнику не понадобилась.

До этого в Тюменской области спасли 12-летнего мальчика, который плавал на самодельном плоту.

Ранее петербуржцы не позволили трем школьникам уплыть в ночь на самодельном плоту и вызвали полицию.

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