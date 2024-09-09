Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент России выразил соболезнования в связи с кончиной Александра Маслякова

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Маслякова

close
Денис Гришкин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Александра Маслякова. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Сообщение адресовано родным и близким Александра Маслякова. Президент России отметил, что имя скончавшегося телеведущего неразрывно связано с Клубом Веселых и Находчивых.

«Во многом благодаря Александру Маслякову КВН стал уникальным явлением в отечественной культуре, объединил одаренную молодежь, заслужил всенародную популярность», — говорится в телеграмме.

Телеведущий Александр Масляков умер в Москве 8 сентября, ему было 82 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Последние дни его жизни прошли в отделении паллиативной помощи одной из московских больниц.

Масляков — советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист Чечни. Он вел передачу «Клуб веселых и находчивых» (КВН) с 1964 года. Иногда место ведущего занимал его сын Александр Масляков — младший или другие шоумены. Со временем он стал режиссером и руководителем программы, а затем президентом творческого объединения «АМиК», которое занимается производством КВН на телевидении.

Ранее участник КВН Сангаджи Тарбаев призвал не забывать игру после смерти Маслякова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами