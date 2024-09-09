Президент России выразил соболезнования в связи с кончиной Александра Маслякова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Александра Маслякова. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Сообщение адресовано родным и близким Александра Маслякова. Президент России отметил, что имя скончавшегося телеведущего неразрывно связано с Клубом Веселых и Находчивых.

«Во многом благодаря Александру Маслякову КВН стал уникальным явлением в отечественной культуре, объединил одаренную молодежь, заслужил всенародную популярность», — говорится в телеграмме.

Телеведущий Александр Масляков умер в Москве 8 сентября, ему было 82 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Последние дни его жизни прошли в отделении паллиативной помощи одной из московских больниц.

Масляков — советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист Чечни. Он вел передачу «Клуб веселых и находчивых» (КВН) с 1964 года. Иногда место ведущего занимал его сын Александр Масляков — младший или другие шоумены. Со временем он стал режиссером и руководителем программы, а затем президентом творческого объединения «АМиК», которое занимается производством КВН на телевидении.

Ранее участник КВН Сангаджи Тарбаев призвал не забывать игру после смерти Маслякова.