Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Херсоне произошли взрывы

Серию взрывов зафиксировали в Херсоне

close
Vitalii Hnidyi/Reuters

Несколько взрывов произошли в городе Херсоне, который находится под контролем украинских властей. Об этом сообщило местное издание «Общественное».

Другие подробности о ситуации в населенном пункте не уточняются.

8 сентября на территории Днепропетровской области Украины зафиксировали несколько взрывов. Они произошли в городе Павлограде.

При этом издания «Общественное» и «РБК-Украина» писали, что в момент взрывов в регионе действовал режим воздушной тревоги.

В тот же день заместитель украинского министра энергетики Николай Колесник рассказал журналистам, что руководство страны рассматривает возможность переноса местных энергетических сетей под землю. Таким образом власти хотят защитить линии электропередачи от повреждений в результате взрывов, пояснил представитель профильного ведомства.

По словам чиновника, к текущему моменту Киев разработал большое количество технических решений по обеспечению безопасности инфраструктуры. То же касается проектов физической защиты энергетической системы страны.

Ранее в Киеве на территории автотранспортного предприятия произошел взрыв.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами