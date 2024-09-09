В Херсоне произошли взрывы

Несколько взрывов произошли в городе Херсоне, который находится под контролем украинских властей. Об этом сообщило местное издание «Общественное».

Другие подробности о ситуации в населенном пункте не уточняются.

8 сентября на территории Днепропетровской области Украины зафиксировали несколько взрывов. Они произошли в городе Павлограде.

При этом издания «Общественное» и «РБК-Украина» писали, что в момент взрывов в регионе действовал режим воздушной тревоги.

В тот же день заместитель украинского министра энергетики Николай Колесник рассказал журналистам, что руководство страны рассматривает возможность переноса местных энергетических сетей под землю. Таким образом власти хотят защитить линии электропередачи от повреждений в результате взрывов, пояснил представитель профильного ведомства.

По словам чиновника, к текущему моменту Киев разработал большое количество технических решений по обеспечению безопасности инфраструктуры. То же касается проектов физической защиты энергетической системы страны.

Ранее в Киеве на территории автотранспортного предприятия произошел взрыв.