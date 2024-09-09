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В российском регионе ввели режим ЧС из-за обильных осадков

В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за обильных осадков

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Павел Бедняков/РИА Новости

С 10 сентября на территории Новосибирской области ввели режим ЧС в связи с обильными осадками. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

По данным пресс-службы, в августе и сентябре этого года в нескольких районах области зафиксировали переувлажнение почвы. При этом явлении состояние почвы на глубине 10-12 см характеризуется как липкое или текучее. Это сказывается не только на сроках уборки, но и на качественных и количественных показателях урожая.

По словам министра сельского хозяйства региона Андрея Шинделова, непогода затрудняет проведение уборочной кампании.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в начале месяца в семи регионах России ожидаются заморозки. Так, в Омской области температура ночью может опуститься до минус 5 градусов, в Новосибирской, Оренбургской областях и Башкирии — до минус 2 градусов, а в Забайкальском крае — до минус 3.

Это обусловлено прохождением холодных воздушных масс с Северного Ледовитого океана по восточной периферии антициклона, объяснил метеоролог.

Ранее синоптик рассказал о погодном рекорде 1 сентября в Москве.

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