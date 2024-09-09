Мужчины ворвались в лицей в Уфе, люди начали эвакуироваться и баррикадироваться в классах

В Уфе двое мужчин ворвались в здание лицея, находившиеся там люди стали эвакуироваться и баррикадироваться в классах. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в лицее №6. Двое мужчин ворвались в здание и охрана не смогла их остановить.

Часть находившихся в лицее людей успела эвакуироваться, а кто-то забаррикадировался в классах. На кадрах с места происшествия видно, как сотрудники правоохранительных органов выводят, предположительно, одного из злоумышленников из здания.

Детали и обстоятельства произошедшего уточняются. Информации о пострадавших не поступало.

До этого россиянка ворвалась в больницу в Свердловской области и угрожала взрывом. Пациентов и персонал медицинского учреждения пришлось эвакуировать, злоумышленницу задержали.

Ранее в Якутии злопамятные преступники ворвались в дом к понятому и угрожали шпагой.