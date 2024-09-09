Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе появится штраф за курение вейпа в общественных местах

В Башкирии введут штрафы за курение вейпов и кальянов в общественных местах

close
Алексей Майшев/РИА Новости

В Башкирии штрафы за курение в общественных местах распространят на вейпы и кальяны. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях республики намерены внести депутаты Государственного Собрания республики в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.

«Учитывая растущую популярность различного рода электронных сигарет, вейпов и прочих нагревательных устройств, мы считаем, что эту меру нужно распространить и на всю никотинсодержащую продукцию и на кальян», — прокомментировал готовящиеся поправки председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Депутат напомнил, что за курение табака в общественных местах, вроде школ, больниц, санаториев, парков, скверов, остановок общественного транспорта, подземных и наземных пешеходных переходах и других, для нарушителей предусмотрен штраф в размере 500 рублей. За повторное нарушение придется заплатить вдвое больше. Собрание хочет распространить эту ответственность на вейпы и кальяны.

Ранее эксперты рассказали, что такое болезнь вейперов EVALI.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами