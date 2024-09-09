В российском регионе появится штраф за курение вейпа в общественных местах

В Башкирии штрафы за курение в общественных местах распространят на вейпы и кальяны. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях республики намерены внести депутаты Государственного Собрания республики в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.

«Учитывая растущую популярность различного рода электронных сигарет, вейпов и прочих нагревательных устройств, мы считаем, что эту меру нужно распространить и на всю никотинсодержащую продукцию и на кальян», — прокомментировал готовящиеся поправки председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Депутат напомнил, что за курение табака в общественных местах, вроде школ, больниц, санаториев, парков, скверов, остановок общественного транспорта, подземных и наземных пешеходных переходах и других, для нарушителей предусмотрен штраф в размере 500 рублей. За повторное нарушение придется заплатить вдвое больше. Собрание хочет распространить эту ответственность на вейпы и кальяны.

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