Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперты объяснили, кому в России нужен бесплатный психолог

Психолог Дугенцова: бесплатная помощь психологов нужна беременным и детям

close
Depositphotos

Женщинам во время беременности нужна помощь психологов, так как из-за гормональных скачков зачастую у них ухудшается самочувствие. Помимо них, бесплатную психологическую помощь необходимо предусмотреть для детей, заявила в беседе с Общественной Службой Новостей психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова.

По словам специалиста, важно, что во время беременности женщины могут чувствовать и делать то, что в обычной жизни никогда бы не сделали и не почувствовали. В таких обстоятельствах и сразу после родов им нужна помощь.

«Со своей стороны я бы также ввела обязательного детского психолога, причем не только в школах и детских садах, но и вообще. Я бы увеличила их количество в школах, детских садах», — отметила Дугенцова.

Она назвала проблемой тот факт, что у психологов в школах и детсадах много бумажной работы, из-за чего на детей иногда не хватает времени. Она призвала увеличить количество кадров, а также ввести отдельных психологов для родителей, особенно если их дети — подростки.

Помимо этого, по мнению эксперта, в обычных клиниках следует ввести штатных психологов, к которым можно обратиться бесплатно. Особенно это актуально для регионов, где далеко не всегда есть такая возможность, заключила специалист.

Напомним, в Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о разводах, согласно которому женатые пары обяжут пройти консультации у семейного психолога, если они имеют несовершеннолетних детей или один из супругов против расторжения брака. Психологи считают, что это хорошая инициатива, которая сможет сохранить многие семьи.

Россиянам ранее объяснили, почему их не спасут от стресса никакие советы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами