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В Минэнерго РФ заявили об исчерпании созданных в СССР резервов

Цивилев: в РФ исчерпали советские резервы в сфере электроэнергетики

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Unsplash

Сфера электроэнергетики в РФ получает недостаточно финансирования. Об этом в интервью для агентства ТАСС заявил министр энергетики страны Сергей Цивилев.

Глава профильного ведомства пообщался с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Мероприятие состоялось во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

«Пример ОЭС (объединенной энергосистемы) Востока в очередной раз показывает, что резервы созданной в СССР энергетики исчерпаны. Основная причина — недофинансирование модернизации оборудования и поддержания его в нормативном состоянии», — сказал Цивилев.

Он добавил, что энергетическая система Дальнего Востока войдет в осенне-зимний период без необходимого резерва генерирующих мощностей. В частности, такая ситуация возникла из-за переноса капитального ремонта ряда местных тепловых электростанций (ТЭС).

На этом фоне Минэнерго РФ отнесло регионы на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) к субъектам с высокими рисками в сфере электроэнергетики. Сейчас ведомство принимает меры для повышения здесь надежности тепловой генерации, а также снижения аварийности на инфраструктурных объектах.

ОЭС Востока включает в себя пять регионов: Приморский и Хабаровский края, Республику Саха (Якутия), а также Амурскую и Еврейскую автономные области. При этом данная энергосистема работает изолированно от остальной части государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил за строительство новых атомных электростанций на Дальнем Востоке.

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