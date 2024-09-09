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Редкое заболевание заставило индийского подростка плакать кровью

В Индии подросток плакал кровью из-за редкого заболевания

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Saif Sajid/Shutterstock/FOTODOM

В Индии медики вылечили школьника с редким заболеванием, из-за патологии мальчик плакал кровавыми слезами. Редкий медицинский случай описан в журнале BMJ Case Reports.

В Индии 15-летний подросток столкнулся с необычным и пугающим медицинским случаем — он начал плакать кровавыми слезами. Кровотечение из правого глаза длилось более полутора месяцев, при этом никаких травм ребенок не получал и не испытывал серьезных проблем со здоровьем.

Первоначальное обследование не выявило никаких патологий, однако спустя некоторое время кровотечение стало более обильным, особенно сильно глаза кровоточили во время мочеиспускания. После повторного обследования выяснилось, что подросток страдает от врожденного порока развития кровеносных сосудов, которое провоцирует гемолакрию — появление кровавых слез.

Медики смогли помочь юному пациенту, кровеносные сосуды заполнили специальным препаратом, который предотвращает кровотечение. После операции кровавые слезы больше не беспокоили школьника.

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