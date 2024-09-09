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Мальчик стал инвалидом после избиений в туберкулезном санатории в Барнауле

В Барнауле мальчик стал инвалидом после побоев в туберкулезном санатории

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Shutterstock

В Барнауле ребенок, подвергавшийся побоям со стороны других детей в туберкулезном санатории, стал инвалидом. Об этом со ссылкой на мать мальчика сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

По информации Telegram-канала, в апреле ребенка по требованию педиатра отвезли в городской противотуберкулезный санаторий, где он пробыл до 19 мая. В учреждении мальчика систематически избивали дети из детского дома. При этом, по словам женщины, работающие там воспитатели игнорировали происходящее.

Россиянка утверждает, что, когда ребенка забрали обратно домой, он стал вести себя не так, как раньше. Кроме того, у мальчика было плохое самочувствие и постоянная головная боль, а также возникли проблемы со зрением. После безуспешных походов к педиатру семья платно прошла обследование в коммерческой клинике, где выяснилось, что у несовершеннолетнего гидроцефалия головного мозга и ему требуется помощь нейрохирургов.

Сообщается, что ребенку провели экстренную операцию и спасли его. Однако теперь мальчик является инвалидом.

Ранее в Удмуртии женщину посадили на шесть лет за жестокое избиение ее собственных детей.

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