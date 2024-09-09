Британцев предупредили о нехватке химикатов для диагностики рака

В Великобритании местных жителей предупредили о нехватке химикатов, которые необходимы для проведения диагностики множества видов рака. Об этом сообщает газета Independent.

«Жизни пациентов поставлены под угрозу – тысячи радиологических снимков не выполняются из-за нехватки химикатов, используемых для диагностики таких заболеваний, как рак простаты и рак костей», — говорится в публикации.

Нехватка объясняется замедлением их импорта из ЕС, а также недостатком финансирования и закрытием ключевых британских лабораторий.

Журналисты отмечают, что из-за дефицита препаратов пациенты некоторых больниц в Лондоне, Бате и Оксфорде ждут диагностических процедур до 100 дней, что угрожает их жизни и здоровью.

В июне сообщалось, что Великобритания начинает крупномасштабные исследования персонализированных вакцин от рака. Препараты научат организм самостоятельно распознавать раковые клетки и уничтожать их.

Ранее в Британии зафиксировали всплеск заболеваемости чесоткой.