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Синоптики рассказали, когда в Москве начнется похолодание

Синоптик Ильин: температура воздуха в Москве снизится во второй декаде сентября

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

До второй декады сентября в Москве сохранится теплая и солнечная погода. Значительного понижения температуры воздуха не ожидается раньше, чем в 20-х числах, рассказал 360.ru синоптик Александр Ильин.

На этой неделе, по прогнозу синоптика, в столице будет малооблачно, воздух прогреется до +25 градусов и выше. В выходные будет более облачно, местами ожидаются небольшие дожди.

Погоду в столичном регионе сейчас формирует антициклон, задержавшийся на европейской частью страны. Пока он не отойдет, погода в столице в худшую сторону не изменится, заключил Ильин.

Напомним, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого спрогнозировала москвичам аномально теплый сентябрь с превышением температурных норм на 3-4 градуса. По ее прогнозу, такая погода задержится до середины сентября.

Ранее синоптики составили список рекордов жаркого сентября в России.

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