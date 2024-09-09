В Британии заявили, что наркотики попадают в Европу благодаря судам под польским флагом

Контрабандисты используют суда под польским флагом для провоза наркотиков на территорию Европы. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на представителей ООН и Центра анализа морских операций (MAOC-N).

Авторы материала отметили, что центр анализа с 2020 года зафиксировал 19 случаев провоза наркотиков с помощью кораблей, которые ходят под флагом Польши. В общей сложности правоохранители изъяли 18 тонн каннабиса, 13,5 тонны кокаина и 56 килограммов МДМА.

Представитель Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью Джулиен Гарсани обратил внимание, что наркоторговцы пользуются такими кораблями из-за лазейки в законе. По его словам, недочет в законодательстве привел к тому, что польские суда имеют иммунитет от задержания в нейтральных водах.

В июне в Европоле сообщили, что в морских портах Европы с апреля по сентябрь 2023 года арестовали 35 тонн кокаина. По их данным, силовикам удалось ликвидировать преступную сеть, которая организовала контейнерные перевозки запрещенного вещества из Южной Америки в европейские страны.

Ранее ученые выяснили, что наркоторговцы угрожают важнейшим местам обитания птиц.