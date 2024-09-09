На северо-востоке Украины мужчина взорвал гранату возле магазина

В городе Лубны Полтавской области на северо-востоке Украины мужчина бросил гранату в людей возле супермаркета. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление полиции.

Инцидент произошел вечером 8 сентября. В результате взрыва пострадали три человека.

Сотрудники полиции установили, что 53-летний местный житель бросил гранату в группу людей и убежал. Позже выяснилось, что он не выжил — его тело с многочисленными травмами, вероятно, от взрыва, нашли недалеко от места происшествия.

Полиция начала расследование по статье о покушении на двух и более лиц.

Тем временем в Киеве в очередной раз неизвестные подожгли автомобиль военнослужащего. А в начале сентября Служба безопасности страны сообщила, что на Украине задержали четырех подозреваемых в поджогах пяти служебных автомобилей военнослужащих. В силовом ведомстве уточнили, что в результате спецоперации в Херсоне, Николаеве и Одессе задержаны организатор и трое участников «преступной группы».

23 августа неизвестные в Киеве подожгли минимум шесть автомобилей, которые могут принадлежать военным.

Ростовскому блогеру подожгли автомобиль после негативной публикации об автошколе.