Россиянин бросил в Вечный огонь венок и цветы

В Улан-Удэ местный житель стал фигурантом уголовного дела об осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества после ЧП у мемориала. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по республике Бурятия.

Инцидент произошел 2 сентября в парке «Мемориал победы» в центре республиканской столицы. По версии следствия, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, бросил в Вечный огонь венок и цветы, которые были возложены к памятнику ранее.

Нарушителя вычислили с помощью камер и задержали. На допросе мужчина признался в содеянном. Ему предъявлено обвинение.

Ведомство продолжает расследование уголовного дела.

До этого аналогичный случай произошел в Кисловодске, на «Памятнике Воинской Славы». Мужчина в красном спортивном костюме побросал в огонь мемориала венки, после чего пошел домой. Свой проступок нарушитель объяснил тем, что был пьян.

Ранее новосибирец, затушивший Вечный огонь алкоголем, отправился в колонию.