Торговый центр вспыхнул на Ставрополье

На Ставрополье в торговом центре вспыхнули несколько магазинов. Об этом сообщает МЧС по региону.

По информации министерства, инцидент произошел 9 сентября в городе Зеленокумске. Крупный пожар произошел в торговом центре, расположенном на Бульварной улице.

Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб установили, что площадь распространения огня составила 1,5 тысячи квадратных метров. Пожарным удалось локализовать возгорание в течение нескольких минут, не допустив дальнейшего распространения.

В результате инцидента никто не пострадал. Эвакуация здания не проводилась.

На месте пожара работают 22 специалиста экстренных служб, задействовано восемь единиц техники.

До этого в Ростове загорелся мебельный цех. Пострадавших при пожаре не было. К борьбе с огнем привлекли 12 единиц техники и 41 человека.

Ранее пожар в промзоне в Екатеринбурге локализовали.