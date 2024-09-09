Жительница Курской области рассказала, что пряталась от дронов в реке

Жительница Кореневского района Курской области во время эвакуации пряталась от украинских беспилотников в реке. Об этом она заявила ТАСС.

«Мы мчим, а тут беспилотники начали летать. <…> Дальше на лодке переправлялись. А мост разбитый. Мы на лодке, на моторной лодке. Нас переправили. А потом снова дроны, пришлось в реке прятаться», — сказала женщина агентству.

После этого она попала в пункт временного размещения (ПВР), где получила необходимую медицинскую помощь и смогла сменить мокрую одежду, отмечает ТАСС.

6 августа украинские подразделения зашли на территорию Курской области и остаются там до сих пор. В регионе введен режим контртеррористической операции (КТО).

3 сентября МЧС сообщало, что более 10 тыс. курян, в том числе 2,7 тыс. детей, были размещены в ПВР.

9 сентября силы противовоздушной обороны сбили в Курской области управляемую авиационную бомбу.

Ранее в Курской области нашли сотни человек, считавшихся пропавшими без вести.