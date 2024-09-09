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Родителям объяснили, как правильно реагировать на двойку у школьника

Психолог Наумова: школьников не стоит ругать за двойку

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Родителям важно поддерживать ребенка и помочь ему самостоятельно решить проблему, если он получил двойку. Об этом «Москве 24» рассказала психолог Наталья Наумова.

По ее словам, серьезный разговор со взрослыми может создать дополнительный стресс для детей, потому что они и без этого расстраиваются из-за плохой оценки.

«Когда родитель ругает за двойку, ребенок может думать, что его не любят, не поддерживают. У него и так проблемы с учебой, а плюс еще и сложности в семье. Школьник расстраивается, переживает, ищет возможность помириться с родителями, вместо того чтобы заняться выполнением домашнего задания, исправлением оценки и налаживанием успеваемости», — отметила Наумова.

Вместо этого стоит успокоить ребенка, поддержать его и попробовать найти способ, чтобы исправить оценку. Психолог отметила, что школьник сам должен прийти к тому, как улучшить ситуацию. Например, попросить родителей объяснить тему поподробнее или найти репетитора.

Руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева до этого рассказала «Газете.Ru», что родителям важно постараться сдержать свои эмоции, если к ним приходит ребенок и говорит о том, что он получил двойку.

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