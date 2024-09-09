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В Госдуме объяснили смысл законопроекта об обязательных консультациях с психологом

Депутат Антропенко: психологи помогут разводящимся россиянам сохранить семью

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LightField Studios/Shutterstock

Консультации с психологом могут сыграть важную роль в жизни россиян и помочь им сохранить семью на грани развода. Об этом в беседе с 360.ru заявил депутат Игорь Антропенко, объясняя смысл законопроекта об обязанности россиян пройти консультации у семейного психолога при желании развестись.

Напомним, предполагается, что ходить к психологу обяжут в том случае, если семейные пары имеют несовершеннолетних детей или один из супругов против расторжения брака. По мнению депутата, психолог в этом случае – шанс на сохранение семьи.

«В Семейном кодексе упомянуты некие примирительные процедуры, но нигде не раскрывается, каково их содержание», — отметил Антропенко.

Сегодня встречи с семейным психологом и другие примирительные процедуры законодательно не закреплены, обязать на них супругов может только суд, добавил парламентарий. Он подчеркнул, что предлагаемая мера – не панацея, однако может заставить супругов еще раз подумать о своем решении и сохранить семью. Права россиян ущемляться не будут – если они все же примут решение расстаться, им не станут мешать, подчеркнул автор идеи. Также такие правила, по его словам, не будут распространяться на случаи с домашним насилием.

Напомним, в России отмечается рост количества разводов. Так, к примеру, в июне прошлого года насчитывалось 323 тысячи разводов, к октябрю эта цифра достигла 624 тысяч и продолжила расти. Юристы объясняют это ростом количества браков, на который внимание обращают меньше.

Ранее каждый пятый россиянин рассказал о готовности сохранять брак любыми способами.

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