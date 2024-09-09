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Стало известно, где в России можно будет увидеть частное лунное затмение

Астроном Рублева: москвичи не увидят частное лунное затмение 18 сентября

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Виталий Аньков/РИА Новости

Москвичи скорее всего не увидят частное лунное затмение 18 сентября, лучшие условия для наблюдения за явлением сложатся в Калининградской области. Об этом »Москве 24» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Она уточнила, что затмение начнется в 05:13 мск, наибольшая фаза ожидается в 05:44 — в это время тень Земли закроет 0,09 лунного диска.

«Учитывая раннее утро, светлое небо и то, что тень Земли закроет лишь небольшую верхнюю часть лунного диска, в Москве мы вряд ли сможем наблюдать это явление», — отметила Рублева.

По ее словам, ближайшее полное затмение Луны ожидается 14 марта 2025 года, за ним можно будет наблюдать с Чукотского полуострова, на Камчатке и в Магаданской области.

Портал Arkeonews до этого писал, что исследователи расшифровали древние глиняные таблички времен Вавилонии, в которых говорилось о лунных затмениях. Речь идет о табличках, которые из Британского музея более века назад были найдены в Ираке. По словам ученых, находки были в хорошем состоянии, но их перевод осложнялся тем, что они были написаны на древнем языке.

Ранее ученые нашли старейшее упоминание солнечного затмения в древнем индуистском тексте.

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