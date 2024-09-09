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В Литве начали расследование из-за появления буквы Z на зданиях и машинах

ERR: литовская полиция начала расследование из-за буквы Z на домах в Клайпеде

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Shutterstock/Karolis Kavolelis

Сотрудники правоохранительных органов Литвы начали досудебное расследование после того, как получили информацию о появлении буквы Z на некоторых зданиях и автомобилях в городе Клайпеда. Об этом сообщает ERR со ссылкой на полицию республики.

По информации журналистов, жители населенного пункта сообщили стражам порядка о букве Z на ряде строений на улице Витуре и проспекте Тайкос. Жалобы начали поступать еще 7 сентября.

В том числе буква Z появилась на жилых домах и окнах одной из аптек. Кроме того, ее заметили на трех автомобилях и рекламных щитах.

Из материала следует, что еще несколько напоминающих букву Z символов обнаружили на улице Тургаус. Знаки вывесили на одном из информационных табло и даже «на колоколе костела».

В связи с этим литовские правоохранители начали расследование по факту нарушения общественного порядка.

Согласно действующему в республике законодательству, за демонстрацию букв Z и V жителям страны грозит привлечение к административной ответственности и штраф. То же касается ношения георгиевской ленты.

Ранее украинские дипломаты в Черногории возмутились из-за похожего на букву Z логотипа телеканала.

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