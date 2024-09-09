Синоптик рассказал, когда в Москву придут дожди

В Москве не ожидается дождливой погоды до двадцатых чисел сентября. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов изданию News.ru.

Температура воздуха в столице будет аномально теплая для этого времени года. Днем она будет достигать +22℃...+26℃, ночью +10℃...+15℃.

Облаков по сравнению с прошлой неделей станет больше, при этом дождей не ожидается, подчеркнул руководитель центра.

«По имеющимся данным, сухая погода продержится примерно до 20-х чисел сентября», — сказал Шувалов.

В целом сентябрь может оказаться рекордно теплым на севере и в северной полосе Европейской части страны, атмосферное давление будет повышенное, добавил он.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что бархатный сезон начнется на юге европейской части России к концу этой недели.

Ранее синоптик рассказал о погодной аномалии в Москве.