Синоптик рассказал, когда в Москву придут дожди

В Москве не ожидается дождливой погоды до двадцатых чисел сентября. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов изданию News.ru.
Температура воздуха в столице будет аномально теплая для этого времени года. Днем она будет достигать +22℃...+26℃, ночью +10℃...+15℃.
Облаков по сравнению с прошлой неделей станет больше, при этом дождей не ожидается, подчеркнул руководитель центра.
«По имеющимся данным, сухая погода продержится примерно до 20-х чисел сентября», — сказал Шувалов.
В целом сентябрь может оказаться рекордно теплым на севере и в северной полосе Европейской части страны, атмосферное давление будет повышенное, добавил он.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что бархатный сезон начнется на юге европейской части России к концу этой недели.
Ранее синоптик рассказал о погодной аномалии в Москве.