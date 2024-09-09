Жители столицы выбрали вкус чая «Москва»

Участники проекта «Активный гражданин» выбрали вкус для чая «Москва». Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Так, по итогам голосования москвичи выбрали золотисто-янтарный черный чай со вкусом черной и красной смородины, земляники, с добавлением лепестков василька, сафлора, бутонов роз и долек апельсина. Опрос проводился с июля и до конца августа.

Всего участникам голосования предложили пять купажей: с нотками шиповника и чабреца, вишни и облепихи, смородины и василька, цветов вереска и ягод, меда и черемухи. Свой выбор жители столицы должны были сделать вслепую, основываясь только на вкусе и аромате чая.

До этого пользователи платформы «Активный гражданин» выбрали лучшие фотографии первого этапа акции «Лето в кадре». Работы девяти победителей были отмечены в трех конкурсных номинациях: «Спортивное лето», «Мой питомец» и «Цветущее лето». В качестве награды победители получат по 15 тыс. баллов за первое место, по 10 тыс. — за второе и по 5 тыс. — за третье.

Ранее москвичи выбрали площадки для проведения круглогодичных ярмарок.