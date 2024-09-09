В Якутии юноша разорвал веко, упав с самоката

Житель Якутска едва не лишился зрения, упав с самоката, молодой человек разорвал веко. Об этом сообщает пресс-служба городской офтальмологической больницы.

19-летний юноша катался на самокате и неудачно упал лицом на асфальт. Молодой человек получил рваную рану нижнего века и немедленно обратился за медицинской помощью.

«Он практически прошелся лицом по земле. Ему зашили веко, восстановили слезные пути и назначили антибактериальное лечение. Глаз повреждений не получил», — сообщили в медицинском учреждении.

Жизни и здоровью молодого человека ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Петербурге девушка попала в реанимацию после того, как упала во время езды на самокате. 25-летняя жительница Выборгского района ехала на самокате в двух километрах от своего дома и упала. После произошедшего ее доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, перелом теменной кости и ушиб мозга. Девушку поместили в реанимацию.

Ранее российский школьник укололся использованным шприцом, упав с самоката.