Россиянка лишилась 240 тысяч рублей из-за игр дочери

В Дзержинске школьница помогла мошенникам оформить на мать кредит, играя в популярную онлайн-игру на телефоне. Об этом сообщает УМВД Нижегородской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 33-летняя жительница Дзержинска. Женщина сообщила, что мошенники оформили на нее кредит на 300 тысяч рублей. По словам женщины, она дала свой телефон дочери, когда девочка играла в онлайн-игру, с ней связались неизвестные.

В ходе переписки аферисты предложили ребенку получить виртуальные деньги, для этого школьница отправила мошенникам данные банковской карты матери. На россиянку был оформлен кредит на сумму 300 тысяч рублей, за восемь транзакций злоумышленники успели вывести со счета женщины 240 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что в Омске 10-летняя девочка хотела получить бонусы в онлайн-игре и перевела мошенникам почти 300 тысяч рублей с карты деда. Злоумышленники предложили ребенку получить бонусы, для этого девочке нужно было выполнить ряд несложных действий — сфотографировать банковскую карту взрослого родственника, а затем сообщить СМС-коды, которые поступят на его телефон. Сделать это было необходимо тайно. Ребенок выполнил все инструкции аферистов, с карты деда девочки мошенники успели перевести 297 тысяч рублей.

Ранее петербурженка потеряла $20 тысяч после звонка от бывшего работодателя.