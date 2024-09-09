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В Киеве подожгли автомобиль военнослужащего

«Другая Украина»: неизвестные подожгли автомобиль военнослужащего в Киеве

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J.Kozak/Shutterstock/FOTODOM

В Киеве в очередной раз неизвестные подожгли автомобиль военнослужащего. Об этом сообщает Telegram-канал на движения «Другая Украина».

В публикации говорится, что инцидент произошел ночью в районе Дарницкой площади.

В последнее время на Украине стали часто сообщать о поджогах автомобилей военных и сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Чаще всего такие инциденты фиксируют в Киеве, Одессе, Днепре и Харькове.

2 сентября Служба безопасности страны сообщила, что на Украине задержали четырех подозреваемых в поджогах пяти служебных автомобилей военнослужащих. В силовом ведомстве уточнили, что в результате спецоперации в Херсоне, Николаеве и Одессе задержаны организатор и трое участников «преступной группы».

23 августа неизвестные в Киеве подожгли минимум шесть автомобилей, которые могут принадлежать военным.

Ростовскому блогеру подожгли автомобиль после негативной публикации об автошколе.

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