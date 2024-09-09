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В Подмосковье 13-летнего зацепера ударило током на крыше электрички

В Подмосковье подростка-зацепера ударило током на крыше электрички

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Shutterstock/Malbert

В Московской области школьник получил удар током, забравшись на крышу электрички, спасти мальчика не удалось. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел на станции Храпуново Горьковского направления Московской железной дороги. 13-летний зацепер забрался на крышу электрички, где получил удар током. Спасти мальчика не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

По данным mk.ru на крышу вагона электрички забрались трое школьников, на станции Храпуново двое мальчиков спрыгнули, а третий замешкался. Увидев, что друг лежит без сознания на крыше, один из школьников решил вернуться. Он успел запрыгнуть в электричку. Во время пути до следующей станции мальчик нажал кнопку экстренной связи с машинистом и попросил помощи. Полную картину произошедшего установят следователи.

Ранее на Кубани подросток выжил после удара током на крыше поезда.

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