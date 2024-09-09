Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне оценили работу правительства по реализации нацпроектов

ВЦИОМ провел опросы о знании и оценке работы кабмина по реализации нацпроектов

close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в августе провел серию опросов, которую посвятили знанию и оценке работы правительства по реализации нацпроектов со стороны граждан. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

По данным издания, исследование проводилось среди граждан старше 18 лет с 7 по 16 августа. В новой серии опроса приняло участие 2 тыс. респондентов.

Так, согласно результатам опроса, на текущий момент среднее знание национальных проектов составляет 73%. При этом среднее знание отдельных их направлений — 63%.

Наиболее известными проектами стали те инициативы, которые наиболее широко охватывают население. Среди них: «Демография» (76%), «Здравоохранение» (76%), «МСП и поддержка предпринимательской инициативы» (74%), «Образование» (74%), «Безопасные качественные дороги» (72%), а также «Жилье и городская среда» (69%).

Самой известной мерой среди национальных проектов стал материнский капитал (99%). Следом по популярности идут льготная ипотека (92%), диспансеризация населения (92%), «Семейная ипотека» (90%) и благоустройство городской среды (89%).

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что с 1 января 2025 года в стране будут реализовывать три национальных проекта, которые будут направлены на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия россиян. Первый этап программы модернизации завершится в 2025 году, тогда как второй начнется внутри нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» с 2026 года.

Ранее стало известно, что уровень доверия россиян Путину превышает 78%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами