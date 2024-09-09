Россияне оценили работу правительства по реализации нацпроектов

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в августе провел серию опросов, которую посвятили знанию и оценке работы правительства по реализации нацпроектов со стороны граждан. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

По данным издания, исследование проводилось среди граждан старше 18 лет с 7 по 16 августа. В новой серии опроса приняло участие 2 тыс. респондентов.

Так, согласно результатам опроса, на текущий момент среднее знание национальных проектов составляет 73%. При этом среднее знание отдельных их направлений — 63%.

Наиболее известными проектами стали те инициативы, которые наиболее широко охватывают население. Среди них: «Демография» (76%), «Здравоохранение» (76%), «МСП и поддержка предпринимательской инициативы» (74%), «Образование» (74%), «Безопасные качественные дороги» (72%), а также «Жилье и городская среда» (69%).

Самой известной мерой среди национальных проектов стал материнский капитал (99%). Следом по популярности идут льготная ипотека (92%), диспансеризация населения (92%), «Семейная ипотека» (90%) и благоустройство городской среды (89%).

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что с 1 января 2025 года в стране будут реализовывать три национальных проекта, которые будут направлены на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия россиян. Первый этап программы модернизации завершится в 2025 году, тогда как второй начнется внутри нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» с 2026 года.

Ранее стало известно, что уровень доверия россиян Путину превышает 78%.