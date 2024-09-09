В Подмосковье четырехлетний ребенок выжил после падения с пятого этажа

В Подольске устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего ребенка, девочка выпала из окна пятого этажа. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в одной из подольских многоэтажек, четырехлетняя девочка упала с большой высоты. По предварительной информации, ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже.

Пострадавшая выжила, с многочисленными травмами она доставлена в отделение реанимации Московской областной больницы. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Северной Осетии следователи устанавливают обстоятельства падения из окна малолетнего ребенка, девочка упала с высоты девятого этажа. Годовалая девочка находилась в квартире вместе с матерью. По предварительной информации, женщина отвлеклась на домашние дела на кухне. Ребенок забрался на диван, выбрался на подоконник у открытого окна и упал с высоты девятого этажа. Спасти пострадавшую медики не смогли.

Ранее в Кызыле полуторагодовалый ребенок выпал из окна пока отец говорил по телефону.