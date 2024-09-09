Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье четырехлетний ребенок выжил после падения с пятого этажа

РЕН ТВ: в Подмосковье ребенок выпал из окна пятого этажа

close
Shutterstock

В Подольске устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего ребенка, девочка выпала из окна пятого этажа. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в одной из подольских многоэтажек, четырехлетняя девочка упала с большой высоты. По предварительной информации, ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже.

Пострадавшая выжила, с многочисленными травмами она доставлена в отделение реанимации Московской областной больницы. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Северной Осетии следователи устанавливают обстоятельства падения из окна малолетнего ребенка, девочка упала с высоты девятого этажа. Годовалая девочка находилась в квартире вместе с матерью. По предварительной информации, женщина отвлеклась на домашние дела на кухне. Ребенок забрался на диван, выбрался на подоконник у открытого окна и упал с высоты девятого этажа. Спасти пострадавшую медики не смогли.

Ранее в Кызыле полуторагодовалый ребенок выпал из окна пока отец говорил по телефону.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами