Пожар в промзоне в Екатеринбурге локализовали на площади 1,2 тысячи квадратных метров, к тушению привлекли вертолет Ми-8. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

На место пожара отправили мобильную лабораторию для замера воздуха.

Возгорание произошло ранним утром 9 сентября на улице Коммунистической в районе дома 50 корпуса 3. До этого агентство сообщало, что площадь пожара составляла 100 кв. метров.

В ночь на 7 сентября в Воронежской области произошел пожар возле склада со взрывчаткой. Он начался после прилета украинского беспилотника.

После локализации пожара было возобновлено движение по трассе Воронеж — Луганск и восстановлено прежде нарушенное электроснабжение соседнего села, еще в одном населенном пункте продолжаются работы на электросетях.

Также в Ростовской области ликвидировали пожар на горящей более двух недель нефтебазе. Причиной пожара стала атака беспилотников ВСУ.

Ранее МЧС Белоруссии сообщило о пожаре на складе в Гомеле после падения беспилотника.