Крупный пожар произошел в промзоне в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на территории промышленной зоны загорелись покрышки, огонь распространился на площадь до 1 тыс. кв. метров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

«В Екатеринбурге горят покрышки на промзоне на тысяче квадратных метров. На месте работают 45 специалистов и 19 единиц техники», — сообщили в ведомстве.

По данным ТАСС, возгорание произошло на улице Коммунистической в районе дома 50 корпуса 3. До этого агентство сообщало, что площадь пожара составляла 100 кв. метров.

В ночь на 7 сентября в Воронежской области произошел пожар возле склада со взрывчаткой. Он начался после прилета украинского беспилотника.

После локализации пожара было возобновлено движение по трассе Воронеж — Луганск и восстановлено прежде нарушенное электроснабжение соседнего села, еще в одном населенном пункте продолжаются работы на электросетях.

Ранее в Ростовской области ликвидировали пожар на горящей более двух недель нефтебазе.