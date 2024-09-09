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В Приморье грабители отобрали у военнослужащего 160 тысяч рублей и золотую цепь

В Уссурийске преступники отобрали у военного 160 тысяч рублей и золотую цепь

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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Уссурийске преступники ограбили военнослужащего, отобрав у него 160 тыс. рублей и золотую цепь. Об этом сообщает следственное управление Следкома РФ по Приморскому краю.

По данным следствия, несколько злоумышленников на центральной площади Уссурийска под угрозой потребовали от военнослужащего отдать им 160 тысяч рублей и золотую цепь. Потерпевший, осознавая реальность угроз, через некоторое время был вынужден выполнить их противоправные требования.

В ходе следственно-оперативных мероприятий были задержаны двое преступников. Им предъявлено обвинение. Установлено, что один из преступников неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

В отношении задержанных по ходатайству следователя суд принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится проверка задержанных лиц к совершению других преступлений.

29 августа сообщалось, что в Государственную думу внесли законопроект, который предлагает разрешить обвиняемым заключать контракты о прохождении военной службы в период судопроизводства.

Ранее в Омске экс-депутата горсовета приговорили к сроку за фейки о ВС РФ.

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