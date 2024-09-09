Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Около Комсомольска-на-Амуре заметили медведя, который шел в город по железной дороге

Железнодорожники сняли медведя на путях вблизи Комсомольска-на-Амуре

close
Shutterstock

Около Комсомольска-на-Амуре железнодорожники заметили медведя перед мостом на путях. Кадры опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

Отмечается, что животное заметили в пяти километрах от города.

Медведь вышел к железной дороге, рядом с которыми оживленная трасса. У путей было припарковано множество машин.

Автомобили в какой-то момент спугнули его, но далеко не сразу. По всей видимости, хищник решил не рисковать и удалился в лес.

Накануне на Камчатке несколько медведей атаковали санаторий. В Елизовском районе Камчатки несколько хищников напугали отдыхающих в санатории, хищники пытались пробраться на территорию учреждения и погреться в термальных источниках.

Предположительно, медведей заинтересовали термальные источники, немного погуляв в зарослях, звери скрылись в лесополосе. По словам местных жителей, в этом районе медведи стали чаще выходить к людям, сельчане боятся отпускать детей на школьный автобус и ходить по улицам.

Ранее овчарка спасла своего хозяина от нападения четырех медведей на Камчатке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами