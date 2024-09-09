Около Комсомольска-на-Амуре заметили медведя, который шел в город по железной дороге

Около Комсомольска-на-Амуре железнодорожники заметили медведя перед мостом на путях. Кадры опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

Отмечается, что животное заметили в пяти километрах от города.

Медведь вышел к железной дороге, рядом с которыми оживленная трасса. У путей было припарковано множество машин.

Автомобили в какой-то момент спугнули его, но далеко не сразу. По всей видимости, хищник решил не рисковать и удалился в лес.

Накануне на Камчатке несколько медведей атаковали санаторий. В Елизовском районе Камчатки несколько хищников напугали отдыхающих в санатории, хищники пытались пробраться на территорию учреждения и погреться в термальных источниках.

Предположительно, медведей заинтересовали термальные источники, немного погуляв в зарослях, звери скрылись в лесополосе. По словам местных жителей, в этом районе медведи стали чаще выходить к людям, сельчане боятся отпускать детей на школьный автобус и ходить по улицам.

Ранее овчарка спасла своего хозяина от нападения четырех медведей на Камчатке.