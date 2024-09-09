Самолет, направлявшийся из Москвы в Стамбул, вылетел из аэропорта Варшавы

Самолет, направлявшийся из Москвы в Стамбул, после незапланированной посадки вылетел из аэропорта Варшавы. Об этом сообщает сервис Flightradar24.

Лайнер Airbus A320 турецкой авиакомпании Pegasus покинул аэропорт польской столицы в 04:44 мск.

Речь идет о самолете, следовавшем рейсом PC389 в Стамбул из московского аэропорта Внуково. Борт вылетел из Москвы после почти пятичасовой задержки, а спустя 2,5 часа сел в Варшаве. Причина внепланового приземления не уточнялась.

8 сентября одна из команд-участниц IT-конференции напугала пассажиров и персонал самолета во время полета в Омск. Газоанализатор команды в ручной клади включился при погрузке и начал издавать звуки. Услышав неизвестный сигнал, пилоты воздушного судна захотели совершить экстренную посадку. Однако участники конференции вовремя поняли, в чем проблема, и выключили устройство.

Ранее пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Турции из-за сообщения о бомбе.