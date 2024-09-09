Роспотребнадзор проконтролирует сообщения о выявлении ортонайровируса в Китае

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с выявлением ортонайровируса в Китае. Об этом сообщили в ведомстве, передает «Интерфакс».

«Циркуляция ортонайровируса в настоящее время в РФ не зафиксирована», — отметили в Роспотребнадзоре.

Ведомство уже запросило информацию об эпидобстановке у Госуправления по профилактике и контролю заболеваний КНР.

В Роспотребнадзоре напомнили, что о выявлении нового ортонайровируса (Wetland virus (WELV)) у человека, укушенного клещом в водно-болотном парке в китайском автономном районе Внутренняя Монголия.

Накануне стало известно, что в Китае обнаружили новый летальный вирус, который переносится клещами и поражает мозг.

9 сентября выяснилось, что все шансы стать распространенной инфекцией в РФ и Европе имеет африканский вирус Усуту, переносимый комарами. Об этом рассказал научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков

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