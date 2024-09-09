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В России не обнаружена циркуляция ортонайровируса

Роспотребнадзор: в РФ не зафиксирована циркуляция ортонайровируса

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Кирилл Брага/РИА Новости

На территории России не зафиксирована циркуляция ортонайровируса. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает ТАСС.

Ведомство на системной основе проводит мониторинг инфекционных и вирусных заболеваний. В настоящее время циркуляция ортонайровируса в России не выявлена.

Накануне сообщалось, что в Китае обнаружили новый летальный вирус, который переносится клещами и поражает мозг. Болезнь опасна для человека.

Открытый патоген назвали вирусом водно-болотных угодий, или WELV. Он не наблюдался ранее ни у животных, ни у человека. Впервые его нашли у 61-летнего мужчины, который попал в больницу после укуса клеща во время посещения парка во Внутренней Монголии на севере Китая.

К ортонайровирусам относится ряд патогенов, переносимые клещами. В их числе вирус крымско-конголезской геморрагической лихорадки — редкого и летального заболевания, которое может передаваться людям через укусы паразитов или при контакте с жидкостями организма инфицированных людей.

Ранее ученые нашли лекарство от синдрома альфа-гал — редкой разновидности аллергии на красное мясо, вызываемой укусом клеща.

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