Доцент раскрыла детали индексации пенсий по новым правилам

В 2025 году пенсии будут индексировать не один раз в году, а дважды. Подробности нововведений рассказал доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, слова которого передает «Прайм».

Она заявила, что речь идет о гражданах, которые получают пенсию по старости, по случаю потери кормильца и по инвалидности. Первый этап индексации состоится не с 1 января, как это было в последние годы, а с 1 февраля. Ее размер будет привязан к уровню прошлогодний инфляции и составит 4,5%. Вторая индексация пройдет с 1 апреля 2025 года — на 2,2%.

21 августа заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская заявила, что индексация пенсий россиян в этом году составляет 7,5%, что отстает от инфляции по основным статьям затрат. Так, продовольственная инфляция находится около двухзначных отметок, рост тарифов на ЖКУ в текущем году составит 9,8%, а динамика цен на жизненно важные лекарства составила 3,3% за пять месяцев года, а на другие препараты еще больше.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России увеличатся выплаты некоторым пенсионерам.