Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Доцент раскрыла детали индексации пенсий по новым правилам

Доцент Иванова-Швец: пенсии в 2025 году проиндексируют дважды

close
Depositphotos

В 2025 году пенсии будут индексировать не один раз в году, а дважды. Подробности нововведений рассказал доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, слова которого передает «Прайм».

Она заявила, что речь идет о гражданах, которые получают пенсию по старости, по случаю потери кормильца и по инвалидности. Первый этап индексации состоится не с 1 января, как это было в последние годы, а с 1 февраля. Ее размер будет привязан к уровню прошлогодний инфляции и составит 4,5%. Вторая индексация пройдет с 1 апреля 2025 года — на 2,2%.

21 августа заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская заявила, что индексация пенсий россиян в этом году составляет 7,5%, что отстает от инфляции по основным статьям затрат. Так, продовольственная инфляция находится около двухзначных отметок, рост тарифов на ЖКУ в текущем году составит 9,8%, а динамика цен на жизненно важные лекарства составила 3,3% за пять месяцев года, а на другие препараты еще больше.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России увеличатся выплаты некоторым пенсионерам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами