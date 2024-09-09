Замначальника УФСИН по Московской области признался в получении крупной взятки

Заместитель начальника по тылу УФСИН Московской области подполковник Владимир Талаев признал вину в получении крупной взятки. Об этом, ссылаясь на материалы суда, сообщает ТАСС.

Признавший вину Талаев в апелляционной жалобе просил смягчить ему меру пресечения и перевести из следственного изолятора под домашний арест. Однако суд посчитал, что несмотря на признание вины в получении взятки в крупном размере, Талаев может противодействовать расследованию дела.

23 мая старший помощник руководителя Главного управления по Московской области Следственного комитета Российской Федерации Ольга Врадий заявила, что арестованный Талаев получил взятку в размере 800 тысяч рублей от коммерсанта за покровительство.

Тверской районный суд Москвы отправил Талаева в следственный изолятор почти на два месяца.

Ранее суд вынес приговоры по делу о хищении в Росгвардии.