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Госдуме предложат сделать социальную рекламу более зожной и патриотичной

«Новые люди» внесут в ГД законопроект, популяризирующий ЗОЖ в социальной рекламе

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Ingram Images/Global Look Press

Депутаты от фракции «Новые люди» собираются внести в Госдуму законопроект, устанавливающий требования к направлениям социальной рекламы. Текст документа есть у РИА Новости.

Согласно законопроекту, не менее 20% размещаемой социальной рекламы должны популяризировать здоровый образ жизни, занятия физкультурой и патриотическое воспитание граждан.

«Согласно законодательству, 5% от общего количества рекламы должна составлять так называемая социальная реклама. Этот вид рекламы показал огромную эффективность: по данным за 2021-2023 год количество показов социальных роликов в интернете выросло до 44 миллиардов! При этом конкретных направлений такой рекламы в законе до сих пор прописано не было», — объяснил инициативу один из ее авторов Амир Хамитов.

На прошлой неделе депутат Госдумы Владимир Плякин из «Новых людей» сообщил о планах внести другой законопроект. Он обяжет чиновников пользоваться общественным транспортом в течение двух дней каждую неделю, чтобы добираться до рабочего места.

Ранее австралийцам разрешили игнорировать начальство в нерабочее время.

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