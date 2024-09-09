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Переносимый комарами вирус Усуту может прийти в Россию

Вирусолог Болков: в РФ может прийти передаваемый комарами вирус Усуту из Африки

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frank60/Shutterstock/FOTODOM

Все шансы стать распространенной инфекцией в РФ и Европе имеет африканский вирус Усуту, переносимый комарами. Об этом рассказал научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков, пишут «Известия» .

По его словам, это не случайность, а часть объективного процесса, в ходе которого в человеческую популяцию неизбежно будут попадать все новые вирусы. Эксперт обратил внимание, что приход новых инфекций связан с изменением климата.

«Хотелось бы надеяться, что их переносчики вымрут зимой в морозы», — сказал Болков, отметив, что такое вряд ли возможно.

В качестве примера он привел малярийных комаров, которые легко переживают отрицательные температуры в теплых сырых подвалах.

Накануне стало известно, что в Китае обнаружили новый летальный вирус, который переносится клещами и поражает мозг.

Ранее ученые нашли лекарство от синдрома альфа-гал.

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