В результате ударов самолетов ВВС Израиля по сирийскому городу Масьяф есть раненые

В результате ударов израильской авиации по городу Масьяф в сирийской провинции Хама были ранены несколько человек. Об этом со ссылкой на директора Национальной больницы Масьяфа Фейсала Хайдера сообщает сирийское государственное информационное агентство САНА.

По словам Хайдера, в медицинское учреждение поступили несколько раненых мирных жителей. Состояние троих из них является критическим. Машины скорой помощи продолжают доставлять в больницу пострадавших при израильских авиаударах горожан.

В ночь на понедельник саудовский телеканал Al Hadath сообщил, что самолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по территории Сирии. Атакам подверглись объекты, находящиеся в провинциях Дамаск, Тартус, Хомс и Хама.

28 августа первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона требует прекратить бомбежки территории Сирии, которые мешают политическому урегулированию ситуации в республике.

Ранее были названы четыре условия для вывода войск Турции из Сирии.