Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В результате ударов самолетов ВВС Израиля по сирийскому городу Масьяф есть раненые

САНА: в результате израильских ударов по сирийскому Масьяфу ранены три человека

close
Nir Elias/Reuters

В результате ударов израильской авиации по городу Масьяф в сирийской провинции Хама были ранены несколько человек. Об этом со ссылкой на директора Национальной больницы Масьяфа Фейсала Хайдера сообщает сирийское государственное информационное агентство САНА.

По словам Хайдера, в медицинское учреждение поступили несколько раненых мирных жителей. Состояние троих из них является критическим. Машины скорой помощи продолжают доставлять в больницу пострадавших при израильских авиаударах горожан.

В ночь на понедельник саудовский телеканал Al Hadath сообщил, что самолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по территории Сирии. Атакам подверглись объекты, находящиеся в провинциях Дамаск, Тартус, Хомс и Хама.

28 августа первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона требует прекратить бомбежки территории Сирии, которые мешают политическому урегулированию ситуации в республике.

Ранее были названы четыре условия для вывода войск Турции из Сирии.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами